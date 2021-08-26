Варшава, , 14:48 — REGNUM 26 августа глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик и посол Афганистана в Варшаве Тахир Кадири провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой подвели итоги польской кампании по эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Так, по словам Дворчика, в рамках соответствующей миссии было выполнено 44 полета — 14 гражданских и 30 военных. Все они были осуществлены по маршруту Кабул — Узбекистан — Варшава. В общей сложности было эвакуировано более 1 100 человек, 937 из которых — граждане Афганистана, сотрудничавшие с польской стороной в сфере дипломатии и бизнеса, а также члены их семей.

«Нам удалось эвакуировать в Польшу большинство людей, с которыми у польской стороны был установлен контакт. Помимо наших обязательств в отношении тех, кто помогал гражданам Польши в Афганистане последние 20 лет, мы также помогли гражданам и правительствам других стран, включая Литву, Эстонию, Нидерланды, Чехию, Германию. Кроме того, мы помогли МВФ и другим международным организациям, которые обратились к нам за помощью», — сказал Михал Дворчик.