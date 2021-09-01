Вашингтон, , 01:56 — REGNUM Вывод американских войск из Афганистана завершает эпоху крупных военных кампаний США, направленных на вооруженное переустройство других государств. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 31 августа в телеобращении к согражданам.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Американский лидер подчеркнул, что уход Соединенных Штатов из Афганистана касается не только этой республики. По словам Байдена, вывод американских войск из указанной страны можно назвать «миссией милосердия».

Он отметил, что решение Вашингтона завершить операцию в Афганистане основывалось на том, что обученные и оснащенные афганские правительственные войска смогут противостоять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако, как признал Байден, эта идея была ошибочной. Вместе с тем президент добавил, что власти США были также готовы и к падению прежнего афганского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вывод войск США из Афганистана является величайшим унижением в американской истории.

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