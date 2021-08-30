* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:57 — REGNUM Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали экс-главу совета улемов Афганистана Маулави Мохаммада Сардара Задрана. Об этом 30 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Талибы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Совет улемов Афганистана в июле призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к прекращению огня и назвал войну незаконной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что международный аэропорт в столице Афганистана Кабуле в ближайшем будущем должен перейти под контроль радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).