Берлин, 31 августа 2021, 15:53 — REGNUM Власти Германии обсуждает с другими странами ЕС, как будут устанавливаться контакты с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом 31 августа заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции перед переговорами с австрийским коллегой Себастьяном Курцем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель заявила, что Германия может принять у себя до 40 тыс. афганцев, которые сотрудничали с ФРГ и нуждаются в убежище после прихода радикалов к власти.
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Она напомнила, что Берлин готов принять не только афганцев, которые работали в миссиях бундесвера и МИД, но и тех, кто был особым образом задействован в работе с ФРГ. Сейчас вопрос об эвакуации афганских сотрудников — центральный.
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