Берлин, , 15:53 — REGNUM Власти Германии обсуждает с другими странами ЕС, как будут устанавливаться контакты с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом 31 августа заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции перед переговорами с австрийским коллегой Себастьяном Курцем.

Себастьян Курц и Ангела Меркель Sebastian-kurz.at

«Мы говорим с некоторыми странами (ЕС) о том, как мы в случае чего можем иметь временное или усиленное присутствие в Кабуле или регионе и сотрудничать там (между собой) на европейском уровне, чтобы вообще иметь возможность установить переговорные контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказала она, призвав не путать это с «каким-либо дипломатическим признанием».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель заявила, что Германия может принять у себя до 40 тыс. афганцев, которые сотрудничали с ФРГ и нуждаются в убежище после прихода радикалов к власти.

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Она напомнила, что Берлин готов принять не только афганцев, которые работали в миссиях бундесвера и МИД, но и тех, кто был особым образом задействован в работе с ФРГ. Сейчас вопрос об эвакуации афганских сотрудников — центральный.

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