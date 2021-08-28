Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Тысячи заключенных в Афганистане были выпущены из тюрем радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 27 августа в ходе брифинга.

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По его словам, речь идет по крайней мере двух тюрьмах, «захваченых и опустошеных» радикалами. Вместе с тем Кирби отметил, что не знает точного количества заключенных, которые оказались на свободе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустили всех заключенных из тюрьмы в афганском городе Калайи-Нау (провинция Бадгис).

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