Минск, , 11:23 — REGNUM

Президент Белорусси Александр Лукашенко утром 30 августа провел ряд телефонных разговоров, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. В частности, он обсудил проблему урегулирования ситуации в Афганистане с Владимиром Путиным.

Афганистан (сс) (U.S. Army. Spc. Daniel Love

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"Главная тема — ситуация в Афганистане. Консультации по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ в Душанбе. Плюс выработка общей позиции по Афганистану, — сказано в официальном сообщении. — Первым делом эту тему подробно обсудили с президентом Таджикистана, далее состоялся разговор с президентом России. Чуть позже запланирована беседа с коллегой из Узбекистана».

Пресс-служба Кремля пока не подтвердила факт разговора президента России с руководителем другой части Союзного государства России и Белоруссии. Накануне, 23 августа проблема урегулирования ситуации в Афганистане стала основной на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.