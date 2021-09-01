Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Операция США по эвакуации людей из аэропорта Кабула была проведена чрезвычайно успешно, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Чрезвычайный успех этой миссии был достигнут благодаря невероятному профессионализму и самоотверженности американских военнослужащих, а также наших дипломатов и специалистов в сфере разведки», — сказал Байден во время выступления в Белом доме.

По его словам, в течение нескольких недель военные «рисковали своими жизнями, чтобы вывезти из страны американских граждан, афганцев, которые помогали им, граждан стран-союзниц и партнеров и других людей на борту самолетов».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что он был вынужден выполнять соглашение, заключенное предыдущим главой Белого дома Дональдом Трампом и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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