Варшава, , 10:03 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау провел пресс-конференцию, в ходе которой подвел итоги польской военной миссии в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

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«В ходе миссии НАТО в Афганистане участвовавшая в ней Польша подтвердила, что является надежным членом Североатлантического альянса и всего западного сообщества. Это способствовало тому, что в НАТО решили продолжать расширение. Можно сказать, что мы удовлетворены итогами нашей военной миссии», — заявил Рау.

Напомним, после вывода из Афганистана войск США и завершения международной миссии под эгидой НАТО, власть в стране захватили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Страны ЕС и НАТО эвакуировали из Афганистана своих граждан. За последние две недели Польша из Афганистана эвакуировала больше тысячи человек, в том числе, сотрудников бюро Международного валютного фонда в Кабуле.