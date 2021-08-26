Вашингтон, , 08:45 — REGNUM США пока не намерены расширять флот коммерческих воздушных судов, задействованных для эвакуации из Кабула. Об этом 26 августа сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Джон Кирби Hispantv.com

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«Мне неизвестно о возможных планах задействовать резервный гражданский флот сверх того лимита, который санкционировал министр обороны», — сказал он.

При этом накануне госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон с 14 августа эвакуировал из Афганистана примерно 4,5 тыс. американских граждан и членов их семей и уточнил, что в данный момент в стране может оставаться до 1,5 тыс. граждан Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все четыре самолёта Минобороны РФ, отправленные за гражданами России и стран СНГ в Афганистан, приземлились на подмосковном аэродроме «Чкаловский» в ночь на 26 августа.