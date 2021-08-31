Кишинёв, , 12:10 — REGNUM В правительстве Молдавии не обсуждается вопрос о размещении в стране беженцев из Афганистана. Об этом 31 августа сообщил премьер-министр республики Игорь Гросу 31 августа на пресс-конференции.

Беженцы Alalam.ir

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«У нас не было пока дискуссий насчёт этого запроса. Когда у нас будет больше информации, мы проанализируем этот вопрос», — отметил глава молдавского правительства Гросу.

Он добавил, что в Афганистане разразился гуманитарный кризис, и к этому нельзя оставаться равнодушными. Каким образом Молдавия может помочь афганским жителям, Гросу не сказал.

Стоит отметить, что ранее в США сообщили о выводе всех американский войск из Афганистана. В движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что в аэропорте Кабула скоро восстановят работу гражданской авиации.

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