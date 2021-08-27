Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Представители Пентагона заявили, что они получают «достоверные» сообщения об угрозах в районе эвакуации в Афганистане и отслеживают эти угрозы «виртуально, в режиме реального времени». Об этом 27 августа сообщает CNN.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы по-прежнему считаем, что существуют достоверные угрозы. На самом деле, я бы сказал, конкретные, достоверные угрозы, и мы хотим убедиться, что мы готовы к ним», — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, обсуждая вопрос усиления защиты войск, включая расширение периметра вокруг аэропорта Кабула и перекрытие дорог.

На вопрос корреспондента CNN Барбары Старр о потенциальной атаке, Кирби ответил: «Мы, конечно, готовы и ожидаем будущих попыток, безусловно, но я не буду вдаваться в подробности того, что это такое и почему мы делаем то, что делаем».

На вопрос, есть ли у США дополнительные разведданные об угрозах аэропорту Кабула, Кирби заявил: «Опять же, не говоря о разведке, мы отслеживаем эти угрозы, очень, очень конкретно, практически в режиме реального времени, и я думаю, вы понимаете, что я не буду вдаваться в подробности».

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон заявил, что 26 августа произошел только один взрыв у ворот аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

В результате, по последним данным, погибли не менее 170 человек, более 200 человек пострадали.