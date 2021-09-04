* запрещённая в России организация

Кабул, , 20:18 — REGNUM По неподтвержденным данным, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в столицу провинции Панджшер в Афганистане и заняли офис губернатора, сообщает издание Times of India.

Американские военные в афганской провинции Панджшер Defense.gov

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Вместе с тем Фронт национального сопротивления Афганистана заявил, что радикалы достигли высот Дарбанд на границе между провинцией Каписа и Панджшером, но наступление было остановлено.

«Оборона оплота Афганистана непоколебима», ­­ — написал официальный представитель Фронта Фахим Дашти в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что Фронт национального сопротивления Афганистана сдаёт позиции в Панджшере.

Так, 3 сентября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отбили у сил сопротивления самый крупный район Панджшера — Приян.