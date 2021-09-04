Вашингтон, , 21:50 — REGNUM Нежелание президента США Джо Байдена публиковать стенограмму своей беседы с бывшим президентом Афганистана Ашрафом Гани дает повод к подозрениям, что Байдену есть, что скрывать, пишет конгрессмен Джим Джордан в своем твиттере 4 сентября.

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Джордан напоминает о событиях сентября 2019 года, когда кандидат в президенты США Джо Байден требовал, чтобы президент Дональд Трамп опубликовал стенограмму разговора с выигрывшим президентские выборы Владимиром Зеленским, чтобы «американский народ мог судить сам». Трамп опубликовал стенограмму, «потому что ему нечего скрывать и он не сделал ничего плохого».

«Сентябрь 2021 года: Президент Байден отказывается обнародовать стенограмму своего разговора с бывшим президентом Афганистана Гани, в котором он потребовал от Гани «изменить восприятие» военных потерь в стране. Что он скрывает?» — задается вопросом политик.

Ранее, комментируя ситуацию в Афганистане, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ни НАТО в целом, ни США в частности не способны эффективно планировать и координировать свои действия. Более того, США оказались абсолютно некомпетентной стороной в качестве руководящей силы.