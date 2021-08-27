Москва, , 14:41 — REGNUM Вашингтон не обращался к Москве за помощью в расследовании теракта, который был совершён 26 августа у аэропорта Кабула. Об этом 27 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности Москвы оказать в этом содействие Вашингтону.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Чтобы кому-то оказать помощь, нужно, чтобы кто-то попросил», — пояснил официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что ему не известно, чтобы от американской стороны были какие-то обращения на этот счёт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в аэропорту Кабула был совершён теракт. Один из взрывов прогремел неподалёку от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Здесь на воздух взлетел заминированный автомобиль. Теракт устроил террорист-смертник.

Ответственность за него взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В свою очередь представитель политического офиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что скопление большого количества людей помешало принять адекватные меры безопасности.

Всего в результате двух мощных взрывов в аэропорту Кабула погибли более 100 человек — не менее 90 афганцев и 13 военнослужащих США.

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