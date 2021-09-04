Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Финансирование программ по оказанию гуманитарной помощи Афганистану возобновили американские власти. Об этом 3 сентября сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации журналистов, Агентство по международному развитию США (USAID) направило на эти нужды около $260 млн. Речь идет о финансовых средствах, которые ранее планировалось выделить, но пришлось заморозить из-за прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Указанная сумма будет разделена между Всемирной продовольственной программой ООН, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международной организацией по миграции, а также межу другими международными структурами. Средства пойдут на обеспечение жителей Афганистана продуктами питания, лекарствами и другой необходимой помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сентября агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Госдепартамент собирается предоставить каждому беженцу, прибывшему в США из Афганистана, выплату в размере $2275.

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