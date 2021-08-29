Вашингтон, , 01:02 — REGNUM Афганские террористы могут вновь атаковать аэропорт Кабула в ближайшее время, заявил 28 августа президент США Джо Байден, ссылаясь на данные американских военных.

Джо Байден Gage Skidmore

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«Ситуация на месте остается чрезвычайно опасной, угроза террористических атак на аэропорт по-прежнему высока. Наше командование сообщило мне, что атака весьма вероятна в следующие 24−36 часов», — цитирует президента США пресс-служба Белого дома.

Байден добавил, что приказал военным предпринять все необходимые усилия для защиты личного состава и получил заверения от командующих ВС в том, что они обладают всеми необходимыми «полномочиями, ресурсами и планами».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вооружённые силы США планируют покинуть Афганистан до 31 августа. В свою очередь, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли, что продление данного срока будет расцениваться как «расширение оккупации» Соединёнными Штатами.

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