Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Уход американских военных из Афганистана является свидетельством окончания эры попыток Соединенных Штатов по переустройству других стран. Об этом 31 августа заявил президент США Джо Байден в своем обращении к согражданам.

Джо Байден

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«Решение об Афганистане — не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», — сказал он.

Также Байден добавил, что в настоящее время США нужно сконцентрироваться на новых вызовах, включая связанные с Россией и Китаем.

«Мир меняется. Мы находимся в серьезной конкуренции с Китаем, мы сталкиваемся с вызовами по многим фронтам со стороны России, мы сталкиваемся с киберугрозами и с проблемой распространения ядерного оружия», — уточнил американский президент.

При этом он указал, что Россия и Китай якобы «хотели бы больше всего в этой гонке», чтобы США еще на десять лет увязли в Афганистане и добавил, что, по его мнению, Соединенные Штаты могут и бороться с терроризмом, и одновременно бороться с новыми угрозами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи Украине на сумму $60 млн выделят США.