Москва, , 11:09 — REGNUM Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу уличили во лжи после его слов о том, что Россия якобы использовала для эвакуации людей из Афганистана авиабазу Баграм, которую контролируют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

Ранее Кулеба на брифинге заявил, что «эти самолеты летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм».

При этом на всех видеороликах с места, которые были опубликованы в средствах массовой информации, видно, что самолеты Минобороны РФ прибыли именно в аэропорт Кабула имени Хамида Карзая, а не какой-либо другой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолёты Ил-76 и Ил-62 военно-транспортной авиации ВКС России с эвакуированными из Афганистана.

На борту Ил-76 находились около 100 эвакуированных, в основном граждан России афганского происхождения.