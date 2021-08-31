Москва, , 17:38 — REGNUM Странам Запада пора прекратить вмешиваться в дела суверенных государств, насаждая «демократию», написала 31 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

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Комментируя заявление министра по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиас Тесфайе о том, что ЕС посылает афганцам сигнал, что не нужно ехать в Европу, нужно оставаться у себя в регионе, Захарова заявила:

«Очень важен и другой сигнал, который не менее чётко формулирует, что западные страны должны перестать вмешиваться в дела суверенных государств без правовых на то оснований и налаживать там «демократию», чтобы потом не пришлось делать то, к чему призывает датский министр».

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