Москва, 31 августа 2021, 17:38 — REGNUM Странам Запада пора прекратить вмешиваться в дела суверенных государств, насаждая «демократию», написала 31 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.
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Комментируя заявление министра по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиас Тесфайе о том, что ЕС посылает афганцам сигнал, что не нужно ехать в Европу, нужно оставаться у себя в регионе, Захарова заявила:
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