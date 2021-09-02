Владивосток, , 15:00 — REGNUM В чем будут состоять первые шаги, предпринимаемые руководством радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, еще нужно увидеть и понять. Об этом 2 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в интервью «Известиям».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как указал представитель Кремля, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже создал какую-то структуру власти и сделал первые назначения.

«Но в чем конкретно будут выражаться первые шаги талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже у руля Афганистана — посмотрим. Для нас, конечно, в первую очередь важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для большого количества террористических групп, как это было уже в свое время, 20 лет назад», — сказал Песков.

Также он добавил, что новым афганским властям необходимо предпринять «энергичные меры» для того, чтобы пресечь наркотрафик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало наносить массированные удары по позициям сопротивления в северной провинции Афганистана Панджшере.