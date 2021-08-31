31 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 23:47 — REGNUM Военные США перед уходом из Афганистана демилитаризовали оборудование и привели его в негодность, сказал 31 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Однако американские пользователи социальных сетей не поверили такому заявлению, указав, что, во-первых, боевики неоднократно были замечены на видео с американским оружием, и, во-вторых, армия США физически не могла испортить свое оружие, доставшееся талибом (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после позорного побега афганской армии.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

«Мы позаботились о том, чтобы демилитаризировать, сделать непригодным для использования все оборудование, которое находится в аэропорту — все самолеты, все наземные машины. Единственное, что мы оставили в рабочем состоянии, это несколько пожарных машин и погрузчиков, чтобы сам аэропорт мог продолжать функционировать», — сказал Кирби.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость. Большинство осудило тот факт, что миллионы долларов, потраченные США на оружие в Афганистане, были выкинуты на ветер.

«Китай украдет эту технологию. Приготовьтесь к появлению копий американских военных машин и самолетов», — пишет @SakimtolKenya.

«Мы были там 20 лет, и я уверен, что кто-то, кого мы обучили, сможет собрать всё это обратно», — отмечает @MrbodyNobody.

«Они что, просто выдумывают все это? В интернете буквально есть фотографии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с американскими винтовками в руках», — возмущается @TimMoore87.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь будут искать на YouTube, как управлять самолетом», —шутит @krazyheartss.

Машины Humve производства США (сс) L.Allen Brewer

«Не забывайте о самолетах, на которых они летали 20 лет назад… не забывайте об этом… это не шутка… это серьезные промахи… демилитаризованные самолеты еще можно спасти… это угроза для всех», — отвечает @varu 13 .

«Их все еще можно продать Китаю. Я уверен, что за них дадут хорошую цену», — комментирует @EdDominguez24.

«Я с вами согласен на все сто. Я уверен, что у них уже есть предложения», — отвечает @Francesc_G_V.

«Вывели из строя оружие в Афганистане? Шутите? Например, «Черный ястреб», пролетающий вчера над Кабулом? Или HMMV, которые мы все видели на улицах? А как насчет захваченных бронежилетов, в которые они были одеты? Или M249, из которых они стреляли в воздух?» — восклицает @MBSowell.

«Вот именно, мы видели видео, где талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) летают на вертолетах. Сколько оборудования было оставлено *за пределами* аэропорта?» — отвечает @LaissezVoltaire.

«Американские военные никогда не будут учиться на своих собственных ошибках, тем более на ошибках других стран. Примером идиотизма служит тот факт, что США потратили десятилетия на подготовку армии, которой предстояло сражаться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — указывает @reservedseatin1.

«Заголовок предполагает, что американские военные «вывели из строя» оборудование в Афганистане, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогли извлечь выгоду из американской безответственности. Это неправда. Они сделали это только в аэропорту. Это значит, что все, что они оставили в остальной части страны, прекрасно работает», — комментирует @tylerregas.

«Только оборудование, оставленное в аэропорту, было демилитаризовано. Все остальное было оперативным, потому что наши военные уже были выведены в Кабул, а оборудование должно было использоваться афганской армией. США ушли и оставили все в рабочем состоянии», — объясняет @Kent_Allshouse.