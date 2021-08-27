Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Ситуация в Афганистане продолжит развиваться по наихудшему из возможных сценариев, заявил 26 августа президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме.

Джо Байден (сс) Matt Johnson

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Встреча с журналистами прошла после серии взрывов в аэропорту Кабула, из-за которых погибли по меньшей мере 13 американских военных.

«Это был тяжелый день», — признал Байден.

Он сказал, что эвакуация из Афганистана будет продолжаться, и поклялся отомстить тем, кто стоит за атакой.

«Знайте, мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим вас заплатить», — заявил президент США.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в результате взрывов в аэропорту Кабула погибли 90 человек, ранения получили сотни людей. Точное число жертв устанавливается, расследование планирует провести движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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