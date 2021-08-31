Вашингтон, , 23:06 — REGNUM Канада примет до 5 тыс. афганских беженцев, эвакуированных из Кабула Соединенными Штатами, сообщает 31 августа CP24.

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Канада и США достигли соглашения о «тесном сотрудничестве в вопросе обеспечения безопасного проезда и выезда» канадских и афганских граждан и их семей, говорится в заявлении министерства иммиграции, беженцев и гражданства Канады.

«Эти беженцы будут приняты в рамках недавно объявленной Канадой программы для примерно 20 тыс. беженцев, среди которых преследуемые афганские меньшинства, женщины-правозащитники, ЛГБТ и журналисты», — говорится в заявлении.

Напомним, что Канада эвакуировала из Афганистана около 3 700 человек, «большинство из которых — беженцы, которые поддержали миссию Канады и скоро начнут новую жизнь в этой стране».

Ранее стало известно, что войска США покинули Афганистан.