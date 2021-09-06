* Талибы — запрещённая в России организация

Нью-Дели, , 15:26 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может передать Китаю авиабазу Баграм и разрешить Пакистану использовать аэродром в Кандагаре в своих оперативных целях, сообщает 6 сентября индийская газета Pioneer со ссылкой на источники.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

«Использование афганской авиабазы Баграм даст дополнительные возможности Китаю для сдерживания действий Индии в регионе и обеспечения безопасности создаваемого Пекином Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC)», — отметили источники.

Они добавили, что с получением доступа Пакистана к авиабазе в Кандагаре Исламабад приобретет военное преимущество над Индией в зоне Кашмира и «сможет улучшить защиту своих объектов в своей части этого региона в случае возникновения индийско-пакистанского военного конфликта».

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Как сообщалоИА REGNUM, в Афганистане боевики радиального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завершили все необходимые процедуры для объявления о новом составе правительства. На мероприятие по этому случаю помимо Китая радикальные исламисты направили приглашение Турции, России, Ирану, Пакистану и Катару.