Вашингтон, , 18:19 — REGNUM США продолжат операции в Афганистане до истечения срока вывода американских войск, установленного главой Белого дома Джо Байденом на 31 августа. Об этом сообщили представители Пентагона местным СМИ.

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Заместитель директора Объединенного штаба по региональным операциям генерал-майор армии Уильям Тейлор сказал, что в данный момент основное внимание уделяется безопасности американских войск, которые все еще находятся в Кабуле. При этом военные продолжают эвакуировать афганцев.

Тейлор отметил, что «хотя операции в Афганистане скоро завершатся, усилия Министерства обороны по оказанию межведомственной поддержки продолжаются».

Напомним, эксперты, опрошенные 30 августа газетой «Известия», считают, что американские военные останутся на территории Афганистана и после 31 августа, хотя в этот день истекает срок объявленной президентом США эвакуации.