Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Власти США должны потребовать от движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернуть военное оборудование, которое американские войска бросили в Афганистане. Об этом говорится в заявлении бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, распространенного 30 августа пресс-службой политика.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Речь идет о вооружениях и технике общей стоимостью $85 млрд. По мнению экс-президента, в случае отказа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) США должны забрать оборудование силой с помощью армии или уничтожить его.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа стало известно, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует для воздушного патрулирования афганской провинции Кандагар военные вертолеты UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), брошенные американскими войсками в Афганистане.

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