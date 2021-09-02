Нью-Йорк, США, 2 сентября 2021, 21:18 — REGNUM Ситуация в афганской провинции Панджшер, где идут бои за контроль над регионом — между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления Афганистана, грозит новыми жертвами среди мирных граждан, сообщил 2 сентября журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Он добавил, что Организация Объединённых наций возобновила гуманитарное авиасообщение с Афганистаном. Осуществляются перевозки между аэропортом Исламабада и афганскими Кандагаром и Мазари-Шарифом.
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