* запрещённая в России организация

Стокгольм, , 11:56 — REGNUM Обещав жесткую и непримиримую борьбу с террористами, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватил власть в Афганистане. Таким образом, помимо страданий жертв недавних взрывов в Кабуле, теракты в столице Афганистана представляют собой серьезную проблему как для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и для Соединенных Штатов. Об этом в своей авторской статье от 26 августа написал журналист шведского телеканала SVT Карл Фрид Клеберг.

Афганистан

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«Для администрации Байдена этот инцидент, конечно же, является очередной неудачей в процессе своего выхода из Афганистана. Это неудача, которую они разделяют со своими новыми партнерами — талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых они привели к власти», — написал журналист.

«Поэтому … нападение на аэропорт Кабула является серьезной политической проблемой как для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и для Запада … У «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были разногласия, например, с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сторонники которого с завистью осуждали успех «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кровавый конфликт с соперничающими джихадистами сложен сам по себе. Это также плохо сочетается с обещаниями стабильности и борьбы с терроризмом, с помощью которых талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выторговали себе власть», — считает Клеберг.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.