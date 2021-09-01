Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Переводчик Мохаммед, в 2008 году помогавший спасти американских сенаторов Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела, которые попали в сложную ситуацию после вынужденной посадки их вертолета в афганской долине во время снежной бури, не был эвакуирован США из Афганистана. Об этом 1 сентября сообщает Wall Street Journal.

Джо Байден Gage Skidmore

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По информации издания, в 2008 году экипаж указанной винтокрылой машины подал сигнал бедствия и ему на помощь вместе с силами быстрого реагирования 82-й американской воздушно-десантной дивизии прибыл переводчик Мохаммед.

«Здравствуйте, господин президент. Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь», — приводит газета слова переводчика.

Также указывается, что в настоящее время Мохаммед и его четверо детей скрываются от движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и все его попытки уехать из Афганистана окончились неудачей из-за бюрократических трудностей.

При этом добавляется, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул, переводчик пришел к воротам аэропорта афганской столицы, однако военные США готовы были пустить только его одного, без супруги и детей.

Отметим, в феврале 2008 года американские сенаторы Джо Байден, Джон Керри и Чак Хейгел после вынужденной посадки их вертолета в афганской долине во время снежной бури были благополучно доставлены на базу ВВС США «Баграм».