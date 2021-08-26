Вашингтон, , 21:47 — REGNUM Не менее 13 военнослужащих США погибли в результате взрывов, произошедших возле аэропорта Кабула, сообщает 26 августа телеканал Fox News со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей власти.

Выход. Армия США. Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению телеканала, ещё 20 американских военных получили различные ранения.

Ранее американские СМИ, также со ссылкой на неназванных представителей властей США, сообщали о гибели от взрывов четырех американских морских пехотинцев.

Напомним, число погибших и пострадавших местных жителей, по разным данным, может превышать 150 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за 26 августа в Кабуле прогремели от трёх до пяти взрывов.

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