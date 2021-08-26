26 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 21:39 — REGNUM Информация, согласно которой террорист-смертник из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроил взрыв у аэропорта Кабула, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 26 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Взрыв в Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Началось в колхозе новое утро. И все мирные инициативы побоку. Что-то мне подсказывает, что это произошло не без участия звёздно-полосатых «друзей» демократии. Не просто же так они накануне предупредили, чтобы граждане США держались подальше от аэропорта», — отмечает Валерий М.

Многие пользователи пришли к выводу, что возникновение конкурирующих террористических организаций на территории Афганистана было неслучайным и является частью плана по хаотизации данного региона в интересах Соединённых Штатов.

«Это подстава от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а за ними, как известно, стоят американцы. Вот и понятно стало, почему они первыми убежали оттуда и всех своих вывезли оперативно. «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это незачем абсолютно делать. А американским марионеткам — логичнее некуда. Это только начало. Пара-тройка терактов руками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и американцы доблестные вновь введут войска», — предполагает Алексей Т.

Кабульский аэропорт Tabin112

Некоторые комментаторы убеждены, что в США сделают всё, чтобы отыграть ситуацию в Афганистане. Ради этого они не прочь пожертвовать жизнями граждан данной страны.

«Америка, проснись, ты в дерьме! Теперь из-за американцев страдают мирные афганские люди. Чем они это заслужили?» — задаётся вопросом Андрей П.

Часть людей считает, что Америка не даст возобладать миру на территории Афганистана, не для этого она 20 лет держала страну в своих ежовых рукавицах.

«Не будет там мира никогда. Вроде иногда разумные речи ведут представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но всё равно у них всё скатывается в кровавый хаос. Попытки наладить ситуацию в Афганистане предполагались, но не всех, видимо, устраивает такое стремление к созиданию», — считает Vlad A.

Ряд пользователей указывает на то, что события в Афганистане только начинают развиваться, и вслед за взрывами в аэропорту последует дальнейшая эскалация.

«А вы что думали? Приход запрещённых в РФ организаций к власти — это только начало! На этом только начинается история нового этапа гражданской войны в Афганистане», — поделился своим мнением Вячеслав О.

Boeing C-17 в аэропорту Кабула во время эвакуации (сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Isaiah Campbell

Нашлись и те, кто отмечают, что новым властям Афганистана придётся на деле доказать, что они являются полноправными хозяевами этого государства.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), принимайте меры, если хотите, чтобы вас принял цивилизованный мир. Не на словах, а на деле докажите, что для вас важен ваш народ. Безопасность людей должна быть на первом месте у настоящего руководства страны», — указывает Valery K.

Напомним, 26 августа издание Politico со ссылкой на собственные источники опубликовало информацию, согласно которой террорист-смертник из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроил взрыв у аэропорта Кабула, в результате которого, по данным телеканала Al-Jazeera, пострадало порядка 70 человек.