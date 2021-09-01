Лондон, , 01:05 — REGNUM В Катаре прошла встреча специального представителя премьер-министра Великобритании по Афганистану Саймона Гасса с высокопоставленными представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом журналист газеты The Times Стивен Суинфорд 31 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Шилов © ИА REGNUM

Стивен Суинфорд «Великобритания начала переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о безопасности проезда афганских и британских граждан из страны. Сэр Саймон Гасс, специальный представитель премьер-министра по переходным вопросам в Афганистане, в последние дни встретился с высокопоставленными представителями организации в Дохе».

По информации журналиста, Гасс является одним из ведущих британских экспертов по Афганистану и «имеет безупречные связи». Он также по настоящее время возглавляет объединённый разведывательный комитет страны. Переговоры Великобритании с радикалами «являются важным моментом», поскольку ставят своей целью «помочь тысячам людей покинуть Афганистан».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские военные заключили секретное соглашение с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которого боевики сопровождали американцев до ворот аэропорта Кабула.

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