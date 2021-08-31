Брюссель, 31 августа 2021, 19:53 — REGNUM Решение созвать международную конференцию, посвящённую вопросу расселения беженцев из Афганистана, принял Совет ЕС на заседании 31 августа, написала комиссар по внутренним делам Европейского союза Илва Йоханссон в своём Twitter.
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Конференция по проблеме афганских беженцев соберётся в следующем месяце. Страны Европейского союза будут искать решение этой проблемы, в частности — как помочь афганцам, афганским женщинам и детям.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее датский министр по делам иммиграции и интеграции Маттиас Тесфайе высказался от лица ЕС, что беженцы из Афганистана не должны покидать азиатский регион.
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