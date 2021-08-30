Ташкент, , 11:11 — REGNUM Аэропорт «Ташкент 3» прекращает принимать транзитные рейсы с беженцами из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба государственной авиакомпании Узбекистана UzAirways.

«Международный аэропорт Ташкент» имени Ислама Каримова Uzairways.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

С 19 августа аэропорт прекратил принимать коммерческие рейсы. Граждан Афганистана через Ташкент вывозили самолёты Германии, США, Польши и Венгрии.

«С 31 августа 2021 года аэропорт местных авиалиний «Ташкент 3» возобновит свою работу, и полёты будут выполняться по расписанию аэропорта местных авиалиний», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что из Кабула продолжается эвакуация людей в связи с тем, что контроль почти на всей территории страны взяли члены движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Покинуть страну стремятся афганские граждане, которые сотрудничали с американской администрацией.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Узбекистана сообщили о схеме транзита беженцев из Афганистана