Брюссель, , 16:00 — REGNUM Более 120 тыс. человек, включая 500 афганцев, которые помогали НАТО, вывезены из столицы Афганистана Кабула самолётами альянса. Об этом сообщает 6 сентября пресс-служба Штаба объединённых сил НАТО в Европе (SHAPE).

Кабул Joe Burger

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«На сегодняшний день более 120 000 человек были эвакуированы воздушным транспортом союзников из аэропорта Кабула в рамках усилий коалиции», — говорится в сообщении.

Альянс и его союзники работают над тем, чтобы обеспечить эвакуированным временное размещение, уход и поддержку. Позднее эти люди отправятся в союзные страны.

В числе эвакуированных — 500 афганцев, работавших с НАТО, и члены их семей. Их разместили в безопасности на военных базах в Европе

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны в августе стали эвакуировать своих граждан из Афганистана, так как к власти там пришло радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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