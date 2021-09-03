Приштина, , 20:03 — REGNUM В Косово прибыло уже 467 беженцев из Афганистана. Об этом сообщил 3 сентября министр внутренних дел края Джеляль Свечля.

Беженец Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он попросил международные организации помочь в обеспечении жильем для афганских беженцев.

«Правительство отозвалось на просьбу правительства США и НАТО о предоставлении временного убежища для граждан Афганистана. Мы стараемся обеспечить им достойные условия проживания. Но, поддержка ваших организаций для нас чрезвычайно важна», — процитировал телеканал РТС слова Свечли со встречи с представителями международных организаций в Косово.

Напомним, что сепаратистское Косово и Албания среди первых отозвались на призыв правительства США обеспечить временное убежище беженцам из Афганистана, пока они ждут оформления виз для выселения в США.