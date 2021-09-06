* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:38 — REGNUM Все жители Афганистана должны подняться на борьбу с радикальными исламистами, захватившими власть в стране. Об этом заявил лидер Фронта национального сопротивления в провинции Панджшер Ахмад Масуд в аудиообращении, опубликованном 6 сентября на его странице в Facebook.

Афганистан

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Масуд призвал афганский народ противостоять угнетателям и подчеркнул, что сейчас идёт «общенациональное восстание во имя свободы, религии и независимости страны». Бои против радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё продолжаются.

«Вчерашняя атака боевиков ещё раз ясно дала понять, что против афганского народа воюют в том числе представители иностранных сил», — подчеркнул Масуд.

Он призвал международное сообщество осудить действия радикалов и тех, кто им помогает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель радикалов Забихулла Муджахид заявил о окончании войны в Афганистане. Контроль установлен и над провинцией Панджшер, сообщил он.

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