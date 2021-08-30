Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Президент США Джо Байден проинформирован о ракетном обстреле аэропорта в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает 30 августа пресс-служба Белого дома.

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О ракетном обстреле международного аэропорта имени Хамида Карзая президенту доложили советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава аппарата Белого дома Рон Клайн. Они рассказали, что эвакуация из Кабула продолжается.

Глава государства подтвердил, что командующим следует удвоить усилия и в первую очередь защитить американские войска на земле.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 августа система противовоздушной обороны США перехватила несколько ракет, выпущенных по аэропорту в Кабуле. Пока неизвестно, кто запустил эти ракеты. Жертв среди американцев, по предварительным данным, нет.

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