Кабул, , 10:58 — REGNUM Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, ранее объявивший себя и.о. президента страны, покинул северную афганскую провинцию Панджшера и уехал в Таджикистан. Об этом 6 сентября сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в прошлой администрации афганкого апрезидента.

Амрулла Салех Heinrich-Böll-Stiftung

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Также уточняется, что на данный момент точное нахождение политика неизвестно.

При этом сообщения о бегстве Салеха из Афганистана в Таджикистан также появились в ряде СМИ 4 сентября, однако позднее афганский политик опроверг их, записав видеообращение, в котором заявил, что он находится в Панджшере и назвал эти сообщения «пропагандой врага».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что в Афганистане женщины, которые учатся в частных университетах страны, во время занятий обязаны носить абайи — длинные традиционные платья, закрывающие всё тело, и никабы — закрывающие лицо головные уборы с прорезью для глаз.