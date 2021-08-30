Кабул, 30 августа 2021, 08:22 — REGNUM Утром 30 августа по международному аэропорту Кабула было выпущено несколько ракет и не менее пяти их них были перехвачены системой противовоздушной обороны (ПВО) США. Об этом 30 августа сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ракетный обстрел
Ракетный обстрел
Sergey Novikov

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Уточняется, что неизвестно, были ли сбиты системой обороны C-RAM, предназначенной для защиты сухопутных сил от ракет, артиллерии и минометных снарядов, все выпущенные по кабульскому аэропорту ракеты.

Также указывается, что, по предварительным данным, среди военнослужащих США нет потерь в результате обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВС США нанесли ракетный удар по автомобилю, в котором находилась взрывчатка и который, по данным американских военных, готовили к использованию в аэропорту Кабула члены местного отделения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным СМИ в результате это ракетного удара США погибли девять человек, включая шестеро детей.

Также позднее стало известно, что американские военнослужащие в Кабуле начали расследование ситуации вокруг авиаудара США с использованием БПЛА.