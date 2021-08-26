Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Соединённые Штаты намерены завершить эвакуацию граждан из Афганистана в течение 36 часов. В настоящее время в стране остаётся 150 американских граждан, которых необходимо доставить в аэропорт Кабула. Об этом со ссылкой на источник в правительстве, знакомый с ситуацией, 26 августа сообщает CNN.

Самолет ВВС США в аэропорту Кабула (сс) The U.S. Army

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По словам собеседника, с полуночи четверга по местному времени 200 человек были эвакуированы на базу и вылетели в США. Таким образом, общее число граждан США, эвакуированных с 14 августа, достигло 4700 человек.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Афганистане в помощи, чтобы добраться до аэропорта Кабула для эвакуации, нуждаются 500 американских граждан.

Собеседник подчеркнул, что теперь спасательная операция будет сосредоточена на местных афганских сотрудниках, которые работали в посольстве США.

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«Американские граждане продолжают поступать, но приоритет переместился на местный персонал», — добавил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поставил США ультиматум, заявив, что они должны покинуть территорию Афганистана к 31 августа.

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