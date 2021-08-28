Кабул, 28 августа 2021, 22:31 — REGNUM Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что ситуация в провинции Панджшер остается спокойной. Об этом он сообщили в эфире You-tube канала «Соловьев Live».
Дипломат подчеркнул, что при желании террористы могли бы захватить провинцию, но они этого не делают.
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Напомним, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в середине августа 2021 года заявили о полном контроле над Афганистаном. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул страну.