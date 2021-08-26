Минск, , 15:08 — REGNUM Минобороны России на военно-транспортных самолётах эвакуировало из Афганистана более 500 граждан постсоветских республик. Среди них — граждане Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Украины.

Афганистан

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

Читайте в новостях: Все самолёты с эвакуированными из Афганистана прибыли в Россию

МИД Белоруссии воздерживается от выражения благодарности союзнику за спасение белорусских граждан. Александр Лукашенко также не находит возможности выразить своё отношение к исполнению российскими военнослужащими поручения Владимира Путина.

До этого, в середине августа несколько граждан Белоруссии были эвакуированы на украинском самолёте. И тогда официальный Минск не нашёл слов благодарности за спасение сограждан.

Ранее в новостях: Граждан Белоруссии из Афганистана эвакуировала Украина