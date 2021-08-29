Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Президент США Джо Байден совместно со своей супругой провел встречу с семьями американских военнослужащих, погибших в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава государства посетил военную базу ВВС США в Довере, куда ранее доставили останки погибших военных. Встреча была закрытой для представителей СМИ.

Ранее Байден принял участие в церемонии встречи самолета с останками военных, доставленных с авиабазы Рамштайн, расположенной в Германии.