Кабул, , 17:55 — REGNUM Целью ракетного удара США по территории Кабула была ликвидация террориста-смертника, намеревавшегося атаковать местный аэропорт. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

США в Афганистане Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отмечается, что террорист собирался использовать для совершения нападения автомобиль, который и стал мишенью для военных.

Напомним, ранее сообщалось об очередном взрыве в Кабуле рядом с международным аэропортом имени Хамида Карзая. По словам местных жителей, прогремевший взрыв — это попадание ракеты в жилой дом. После взрыва начался пожар.

По предварительным данным, в результате авиаудара погибли шесть человек, среди которых был ребенок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 15 августа боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически полностью захватили Афганистан. Всем иностранным гражданам и воинским контингентам стран НАТО было предписано покинуть Афганистан к 31 августа.