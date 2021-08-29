Кабул, , 00:41 — REGNUM Британские военнослужащие, остававшиеся в аэропорту Кабула, были эвакуированы из Афганистана. Об этом 28 августа сообщила пресс-службы министерства обороны Великобритании в своем Twitter.

Флаг Великобритании Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

В Кабуле находились около тысячи военнослужащих Великобритании, которые помогали эвакуировать гражданских лиц. Военное ведомство Соединённого Королевства выразило благодарность всем, кто «под огромным давлением и в ужасных условиях» помогал проводить эвакуацию.

Уточняется, что всего британскими военными с 13 августа было эвакуировано из Афганистана около 15 тыс. мирных граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении Великобританией операции по эвакуации своих граждан из Афганистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Британия завершила операцию по эвакуации своих граждан из Афганистана