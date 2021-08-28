Скопье, , 07:10 — REGNUM Министр обороны Северной Македонии Радмила Шечеринска и ее словенский коллега Матей Тонин 27 августа выступили с осуждением нападения на кабульский аэропорт, в ходе которого погибли американские военнослужащие и гражданские.

Солдаты США в аэроопрту Кабула (сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Isaiah Campbell

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, министры обороны двух крошечных балканских государств высказали готовность противостоять Талибану (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «как две страны НАТО».

В ходе нападения на кабульский аэропорт были убиты 170 человек. Подобных инцидентов в Афганистане не помнят с 2011 года.

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