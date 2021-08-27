Рим, , 22:10 — REGNUM Консул Италии в Кабуле Томмазо Клауди покидает Афганистан последним рейсом итальянского военного самолета, сообщил в пятницу, 27 августа, глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В последние дни Клауди оставался единственным итальянским дипломатом в Кабуле.

На Родине в эти дни консул получил широкую известность благодаря фотографии, на которой он принимает через стену внутреннего периметра аэропорта плачущего ребенка.

Помимо своих граждан, власти Италии также эвакуировали из Афганистана более 3000 местных жителей, прежде всего тех, кто ранее сотрудничал с посольством и военной миссией страны.