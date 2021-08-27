27 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 10:11 — REGNUM В Афганистане осталось примерно 1000 американских граждан, пытающихся добраться до аэропорта Кабула и покинуть страну, сообщает 26 августа CNN со ссылкой на источник.

Эвакуация США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отметим, что на новость CNN быстро отреагировало министерство обороны и заявило, что эвакуация будет продолжаться дольше, если потребуется.

Источник добавил, что до конца эвакуации остается 36 часов и сейчас основное внимание уделяется местному афганскому персоналу, работающему в посольстве США.

«Американские граждане всё еще прибывают, но приоритет сместился на местный персонал», — сказал источник и добавил, что около 1800 местных афганских сотрудников посольства США должны добраться до аэропорта, и «на это есть 36 часов».

При этом доступ на базу становится всё более затруднительным, а все ворота аэропорта сейчас закрыты, кроме тех, которые неофициально использовались афганскими силами безопасности для доставки эвакуированных людей.

Источник добавил, что закрытие ворот означает, что «тонны групп с особыми интересами кружат вокруг аэропорта на автобусах, пытаясь понять, как попасть внутрь. Для них мало что можно сделать, хотя военные и хотели бы помочь. Поэтому буквально никто другой не может попасть внутрь», если только их не сопровождают.

Солдаты США в аэроопрту Кабула. (сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Isaiah Campbell

Источник выразил разочарование по поводу того, что некоторые группы со связями в Вашингтоне вынуждают военных отдавать предпочтение определенным лицам: «Эти группы с особыми интересами в Конгрессе/Белом доме, которые постоянно появляются, отвлекают от основной миссии по вывозу людей, которым мы, США, дали слово».

Издание указывает, что операция по эвакуации заканчивается в пятницу, 27 августа. Великобритания покидает Афганистан вечером в четверг, 26 августа.

С полуночи по местному времени 200 человек были эвакуированы на американских самолетах. Таким образом, общее число граждан США, эвакуированных с 14 августа, достигло 4700 человек. По словам источника, США уже эвакуировали 1300 местных афганских сотрудников.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили происходящее под соответствующей публикацией.

«Господи! Продлите время. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) что, объявят настоящую войну США? Талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лучше не трогать ни одного волоска на гражданине США или беженце», — пишет @MaryJanekeao.

«И при этом посольство США призывает американцев, находящихся у ворот аэропорта Кабула, немедленно покинуть его», — напоминает @Anirudh1969.

«Эта ерунда звучит как кино», — отмечает @KarlSil.

«1500 человек? Мне кажется, там их намного больше» — спрашивает @xenonts.

«Такой позор оставлять наших союзников и беженцев позади», — указывает @edulois.

«После 20 лет у США кризис 36 часов? Жалко», — подчеркивает @witness_world_.

«Почему 36 часов?! Вы можете выделить еще 72 часа!!! Что у вас на уме??! У вас ведь есть сила», — пишет @mohammednotme.

«1500? Вчера мы слышали, что тысячи американцев всё еще нуждаются в эвакуации. Мы никогда не узнаем правду в цифрах», — отмечает @andreaUSA7373.

«Этим числом манипулировали с самого начала. Теперь цифра будет сведена к минимуму, чтобы Байден мог повесить на Белый дом свой плакат «Миссия выполнена», — отвечает @DonRiedel.

«Они добрались до аэропорта? Если нет, пошлите за ними наши войска. Я уверен, что они не хотят ничего, кроме того, чтобы вывезти всех американцев», — комментирует @KLawsonPoet.

Boeing C-17 в аэропорту Кабула во время эвакуации. (сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Samuel Ruiz

«Сейчас только 1500? Вчера было 5000», — напоминает @BarackObamaMarx.

«1500? Мне трудно поверить в это число», — пишет @zenjentree.

«Ну же, CNN, перестаньте врать. Только 1500, вы серьезно? Прекратите свою пропаганду в поддержку этого провального президентства и администрации. Они просто кошмар, но и вы тоже», — злится @reedmom54.

«Что это за математика? От 10 000 до 15 000 американцев в Афганистане. 4500 эвакуированы. И только 1500 осталось? Кто-то лжет, а вы увековечиваете эту ложь», — осуждает @Keefer1958.

Напомним, что сегодня утром посольство США в Афганистане посоветовало американцам, застрявшим в стране, не ехать в аэропорт Кабула из соображений безопасности, и призвало тех, кто уже находится у ворот аэропорта, немедленно покинуть территорию.

«Из-за угроз для вашей безопасности за воротами аэропорта Кабула мы советуем гражданам США избегать поездок в аэропорт и не выходить за ворота аэропорта в настоящее время, если вы не получите индивидуальные инструкции от представителя правительства США», — говорится в заявлении посольства.

Позже около ворот аэропорта прозвучало два взрыва, в результате которых погибли не менее 60 гражданских и по меньшей мере 13 военнослужащих США.

Позже в этот же день, 26 августа, стало известно о новых взрывах, и их общее число достигло пяти. Подробности новых взрывов пока неизвестны. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Ряд СМИ утверждает, что один из взрывов мог устроить террорист-смертник ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).