* Талибы — запрещённая в России организация

Москва, , 13:19 — REGNUM Афганистан под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не должен представляться политически монолитной системой. Об этом 31 августа заявил спецпредставитель президента Торгово-промышленной палаты РФ по Афганистану Александр Шкирандо на телеканале «Россия 24».

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

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«Афганистан — страна многонациональная. Это в миниатюре Советский Союз, хотя титульная нация — пуштуны, которые, в свою очередь, поделены на многочисленные племена, а те, в свою очередь, на более мелкие группы», — заявил Шкирандо.

«Наиболее авторитетным племенем является дуррани. Именно выходец из этого племени был основателем афганского государства в 1747 году», — указал он.

В настоящее время даже сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляют собой сильно фрагментированную группировку, отметил он.

«Талибы — это довольно разношёрстная компания. Как минимум сейчас там присутствует как минимум три группировки», — указал Шкирандо.